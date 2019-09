Cooperativas vai doar parte da renda para crianças com Síndrome de Down

O Sistema OCB SESCOOP/PI abraçou a causa da Síndrome de Down para comemorar o mês das crianças. O sistema lança a campanha: “Síndrome de Down-Coopere com essa causa” que visa arrecadar doações das Cooperativas de Táxi de Teresina para serem revertidas a uma instituição que cuida de crianças com Down.



A ação acontece da seguinte forma: durante todo o mês de outubro, um percentual do valor arrecadado por cada taxista, em cada corrida, vai ser doado para as crianças com Síndrome de Down atendidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Quatro cooperativas da capital participam da campanha e assinaram um Termo de Cooperação Técnica.





Segundo o presidente do Sistema OCB SESCOOP/PI, Leonardo Eulálio, os taxistas são profissionais que trabalham no sistema de transporte em Teresina e vão se engajar em uma causa nobre. “Um percentual da renda de cada uma das cooperativas no mês de outubro será revertido para a APAE. Com isso, as pessoas que vão pegar um táxi estarão contribuindo para a qualidade de vida das crianças”.

Para a presidente da APAE, Cristiana Gardênia Modesto de Carvalho, a campanha é de grande valia para a instituição, que vive da parceria e cooperação daqueles que têm amor e vontade de ajudar. “Hoje, a APAE atende 600 pessoas somente em Teresina. Temos uma sede e mais quatro centros de atendimento”.

O presidente da cooperativa Radiobras e do Sindicato dos Taxistas, Raimundo Bezerra, disse que é uma satisfação dos taxistas poder contribuir para uma causa tão nobre como é o auxílio às crianças com Down. “Sempre costumo dizer que devemos ser gratos a quem ajuda os outros. E é isso que estamos fazendo com essa campanha, agradecendo e cooperando”.