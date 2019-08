Contador piauiense é destaque na Revista Brasileira de Direito Eleitoral

O contador Ilmar Teixeira Júnior é o único piauiense selecionado para compor a nova edição da Revista Brasileira de Direito Eleitoral, uma das mais conceituadas publicações do segmento no país. No artigo intitulado “Procedimentos do processo eleitoral de registro de candidaturas nas eleições de 2018”, o profissional apresenta as principais novidades da legislação vivenciadas no último pleito.



Com ampla experiência de prestação de serviços a candidatos e partidos políticos, Ilmar decidiu compartilhar sua vivência na área eleitoral com os leitores da revista. Segundo ele, o objetivo é auxiliar os profissionais das áreas jurídica e contábil.

“O objetivo é trazer mais subsídios de conhecimento e aproximar o público da legislação eleitoral e legislação partidária, na defesa dos interesses dos entes partidários e na prestação do serviço assessoria contábil nas eleições”, destacou.

Ilmar Teixeira Júnior é o único piauiense selecionado para compor a nova edição da Revista Brasileira de Direito Eleitoral(Foto: Divulgação)



O registro de candidaturas é uma das importantes fases do processo eleitoral. Ao longo dos anos, várias modificações foram realizadas, como a implantação de ferramentas que possibilitam uma maior celeridade.

“São várias ferramentas que precisam ser utilizadas e que não permitem erros, sob a pena de invalidar o registro do candidato ou da coligação”, ressaltou.

A Revista Brasileira de Direito Eleitoral reúne os principais doutrinadores do segmento e é reconhecida como referência para os profissionais que militam no processo eleitoral em todo o país. Apesar de não militar na área jurídica, o contador piauiense Ilmar Júnior teve seu trabalho selecionado por conta da vasta experiência e atuação como consultor de candidatos e partidos políticos.

Sobre o autor

Ilmar Teixeira Júnior possui graduação em Ciências Contábeis, e é especialista em Direito Eleitoral. Profissional com vasta experiência em prestações de contas eleitorais, atualmente é contador de vários partidos políticos, além de atuar como assessor contábil parlamentar.

Natanael Souza