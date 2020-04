Consultas por telemedicina garantem segurança de pacientes e profissionais

O Conselho Federal de Medicina (CFM) autorizou por determinação da Ministério da Saúde, o uso da telemedicina para atendimentos durante a pandemia de Covid-19. Diversos hospitais e clínicas do Piauí já usam o atendimento virtual nas consultas.



A telemedicina possui vasta aplicabilidade na área da saúde e garante a segurança tanto do paciente quanto do profissional. De forma provisória, durante esse período de quarentena, o cirurgião plástico William Machado utiliza a tecnologia para consultas por telefone celular ou computador.

Foto: Ascom

O atendimento é feito diretamente entre o cirurgião e o paciente. "Toda a consulta é realizada seguindo as orientações do Ministério da Saúde com registro em prontuário clínico, indicação de data, hora, tecnologia usada e o número do Conselho Regional Profissional do médico juntamente com a sua unidade da federação", explica William Machado.

Para os pacientes de desejam fazer futuramente um procedimento, é uma ótima oportunidade para realizar a primeira consulta. "Nesse primeiro contato explicamos todos os detalhes da intervenção desejada, tiramos dúvidas e esclarecemos sobre os mitos e o medo que existe em relação à cirurgia plástica", detalha o cirurgião.

A regulamentação da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina é uma importante ferramenta para garantir o atendimento médico eficiente e de qualidade no local onde o paciente estiver, neste momento de quarentena. "Além disso, juntamente com outras medidas contribui para prevenção da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus", esclarece.

William Machado ainda ressalta que continua seguindo todas as recomendações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e das autoridades sanitárias Federais, Estaduais e Municipais, bem como Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina para plena segurança de todos nesse momento. O agendamento de consultas é feito pelo WhatsApp (86) 99829-6475.

Ascom