Conheça o Rei e Rainha do Carnaval de Teresina em 2020

Habemus Momo! Em uma grande festa de abertura oficial do Carnaval 2020, a capital renovou a realeza da folia com a escolha do Rei e Rainha Tradicional, Rei e Rainha da Pessoa Idosa, Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência e Rainha Trans. O evento aconteceu no Iate Clube a as novas majestades já se preparam para uma extensa agenda para levar a alegria da festa para todos os cantos da cidade.

Uma comissão de jurados teve a dura tarefa de escolher os vencedores entre os candidatos, que deram um grande show de simpatia e muito samba no pé ao som da banda Samba no Coreto. Os novos reis Tradicionais do Carnaval são Barbara Aparecida e Jonyelson Wanderson. Os escolhidos para Rei e Rainha da Pessoa Idosa são Antônio Damasceno, de 75 anos, e Maria Helena, de 63 anos. Os reis da Pessoa com Deficiência de 2020 agora são Cesário Hélio e Deuseline Rodrigues. A nova rainha Trans é Nathalya Leal.

Promovido pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Monsenhor Chaves, o concurso visa manter a tradição do carnaval com a escolha dos representantes da festa com diversidade e representatividade. Foram 7 homens e 9 mulheres inscritos para a disputa de Rei e Rainha Tradicionais do Carnaval, 5 homens e 5 mulheres disputando a majestade da Pessoa Idosa, 4 homens e 5 mulheres concorrendo a Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência e 5 na disputa pelo título da Rainha Trans.

Foto: Divulgação

E a jornada apenas começou para as novas majestades que, além de levarem para casa uma premiação em dinheiro, deverão participar de uma agenda social com visitas a hospitais, centros de convivência e eventos oficiais da prefeitura representando a alegria do brasileiro na maior sua festa popular.

“Além de ser a festa mais democrática do país, o carnaval tem esse poder de levar alegria para todos os cantos e as Majestades cumprem esse papel durante as festas de momo, levando o encanto para quem não pode brincar”, destaca Abiel Bonfim, superintendente da FMC.

Na edição deste ano, houve uma disputa bastante acirrada na seletiva do rei e rainha da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Agora, os grandes vencedores da noite vão cumprir uma série de atividades nos diversos eventos que serão realizados em Teresina até a finalização do período carnavalesco.

“Foi uma festa linda. Neste ano, nós tivemos um número muito grande de participantes nas prévias que foram realizadas pela Semcaspi, o que valorizou ainda mais a disputa e a conquista dos grandes nomes da noite. É importante esse trabalho de inclusão realizado pelo poder público, porque fortalece os vínculos entre os participantes”, disse o superintendente executivo da Semcaspi, Carlos Rocha.

Da redação