Confira quem pode se vacinar contra a covid hoje em Teresina

Todos os grupos prioritários que agendaram sua vacina contra a covid-19 pelo site Vacina Já receberão a primeira dose nesta quinta-feira (29). O agendamento foi restrito às pessoas de 18 a 38 anos, uma vez que aqueles com 39 anos ou mais já podem se vacinar como público geral por faixa etária.

Também poderão receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 hoje na capital as gestantes e puérperas que possuem ou não comorbidades e que agendaram a aplicação da dose no Vacina Já.



Confira as categorias que podem agendar sua vacina em Teresina:

Taxistas e mototaxistas

Correios

Garçons, cozinheiros de restaurantes, bares e lanchonetes

Músicos

Bancários

Trabalhadores de supermercados e de panificadoras

Caminhoneiros, trabalhadores metroviários

Trabalhadores da indústria e da construção civil

Jornalistas

Garis

Oficiais de justiça

Agentes de saúde

Conselheiros de saúde

Educadores físicos

Médicos Veterinários

Trabalhadores de portos e aeroportos

Pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos

Pessoas com paralisia cerebral a partir de 18 anos

Idosos com 60 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose

Pessoas acamadas

Pacientes renais crônicos

Pessoas com síndrome de Down a partir dos 18 anos

Aplicação da 2º dose hoje

Também se vacinar nesta quinta-feira (28) com a segunda dose da Coronavac as pessoas que já tomaram a primeira dose e que têm vacinação prevista para o dia 01 de agosto.

Confira abaixo os locais de aplicação

Terminal Bel Vista

Terminal Buenos Aires

Terminal Itararé

Adufpi

Terminal Zoobotânico

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU Norte), na Santa Maria

Veja abaixo a documentação necessária para se vacinar

Documento de identificação com foto e data de nascimento

CPF ou Cartão Nacional do SUS

Comprovante de residência em Teresina

Carteira de vacinação.

Para quem for tomar a segunda dose, deve comprovar a aplicação da primeira dose levando o cartão de vacinação com a data em que ela foi recebida.

Para quem tiver comorbidades, é preciso levar um laudo ou declaração de um profissional de saúde com assinatura e carimbo que comprove sua autenticidade. Para os que tiverem deficiência permanente, deve ser apresentado o laudo comprovando a condição clínica.

As gestantes e puérperas devem apresentar o cartão da gestante ou laudo de um profissional de saúde ou, no caso das puérperas, a certidão de nascimento do bebê.

