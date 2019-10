Confira os 9 benefícios da musculação para a saúde da mulher

A musculação se tornou uma atividade bastante popular nas últimas décadas e, além de melhorar a autoestima e fortalecer o corpo, ela proporciona vários outros benefícios à saúde, desde aumentar a capacidade de realizar tarefas cotidianas até prevenir sérios problemas cardiovasculares. Fazer musculação é adequado para ambos os sexos, especialmente depois dos 40 anos, pois é quando se tem mais a ganhar com o aumento da força muscular.

Confira a seguir os principais benefícios da musculação:

1. Evita o ganho de peso

Músculos tonificados aumentam a queima de calorias. Então, mesmo quando você estiver descansando, o seu organismo estará usando cerca de 7% mais energia e reduzindo a possibilidade de ganho de peso.

2. Aumenta a densidade óssea

A prática regular de musculação aumenta a densidade óssea em até 2% a cada ano, independentemente da idade e do sexo. Dessa forma, a musculação ajuda a reverter a perda óssea e previne a osteoporose.

3. Previne problemas nas costas

A musculação também é ótima para a saúde da região lombar. Músculos abdominais tonificados sustentam a lombar, reduzindo os riscos de problema na coluna.

4. Melhora o condicionamento físico

Com a musculação, você vai perceber o progresso da sua capacidade para exercícios aeróbicos. Fortalecer os músculos que usa para caminhar, por exemplo, vai fazer com que você aumente o ritmo ou caminhe em terreno acidentado.

5. Emagrece

A gordura corporal excessiva se reduz. Mas não fique desapontado se a balança não indicar essa perda. Pode não haver alteração de peso porque o ganho de massa muscular é maior.

6. Melhora a saúde cardiovascular

A musculação ajuda a baixar os níveis de colesterol e triglicerídeos (as formas mais comuns de gordura no organismo), diminuindo o risco de infarto. Esse tipo de exercício também auxilia o organismo a processar o açúcar no sangue com mais eficácia, diminuindo o risco de diabetes e beneficiando as pessoas com resistência à insulina.

7. Previne dores nos músculos e nas articulações

Fortalecer os músculos com exercícios de resistência protege as articulações contra lesões. Em um estudo, mulheres com músculos da coxa mais fortes corriam um risco 55% menor de desenvolver artrite no joelho e 64% menor de apresentar artrite no quadril, em comparação com as mulheres com músculos da coxa mais fracos.

8. Protege contra a artrite e artrose

A musculação leve também diminui a dor e a incapacidade de portadores de artrite reumatoide, que acontece quando o sistema imunológico ataca os tecidos que protegem os ossos. Em um estudo na Finlândia, portadores de artrite reumatoide leve que seguiram por dois anos um programa adequado de musculação em casa viram a dor diminuir em 67% e a incapacidade cair em 50%.

9. Alivia os fogachos da menopausa

Um estudo feito com mulheres de 47 a 59 anos descobriu que aquelas com os maiores percentuais de gordura corporal eram 27% mais propensas a ter fogachos do que aquelas com menos gordura. É verdade que perder peso reduzirá sua gordura corporal como um todo, mas a musculação é a melhor opção para converter gordura em músculo (e reduzir o manequim, mesmo que o seu peso permaneça o mesmo).





