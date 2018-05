Confira o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi

A população deve ficar atenta ao funcionamento do comércio, supermercados e bancos durante o feriado de Corpus Christi, celebrado hoje (31). Segundo o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Piauí (Sindilojas/PI), as lojas do Centro de Teresina e do Shopping da Cidade estarão fechadas na quinta-feira, mas funcionarão normalmente na sexta (01/06) e sábado (02/06). Os bancos e lotéricas também estarão fechados na quinta, mas retornarão às atividades na sexta-feira.



Os shoppings de Teresina também funcionarão em horário diferenciado. Na quinta-feira (31), as lojas âncora do Shopping Rio Poty abrirão às 14h e fecharão às 21h. Já as demais lojas e cafeterias funcionarão das 15h às 21h. A praça de alimentação e os espaços de lazer funcionam das 12h às 22h. As cafeterias terão o funcionamento facultativo, das 12h às 20h. O Cinépolis abre das 12h às 22h30 e a academia Bodytech das 9h às 14h.

O Teresina Shopping também funcionará em horário especial. As lojas funcionarão das 14h às 20h, o Hiperbompreço das 09h às 22h e o Espaço Família de 12h às 20h. Já as lojas de alimentação e parques das 10h às 22h, cafeterias poderão funcionar das 14h às 22h e os Cinemas abrem a partir das 12h30.

As lojas Extra funcionarão em horário normal: Extra hipermercado - 7h às 0h e Extra supermercado - 7h às 22h. Já as lojas do Pão de Açúcar funcionarão nos seguintes horários: Pão de Açúcar Frei Serafim – 7h às 20h; Pão de Açúcar São Cristóvão e Jóquei - 7h às 21h; Pão de Açúcar Dom Severino – 7h às 22h. Os supermercados Carvalho também funcionarão normalmente durante o feriado.

Isabela Lopes