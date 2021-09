Confira o funcionamento do comércio no feriado da Independência

Nesta terça-feira (07) é celebrado o Dia da Independência do Brasil. Em decorrência do feriado, as lojas comerciais do centro e dos shoppings de Teresina funcionarão em horário diferenciado. O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI) informou que na terça as lojas do Centro e dos bairros estarão fechadas.

Atendendo ainda a uma solicitação do Sindilojas, o Governo do Estado não decretou ponto facultativo nesta segunda-feira (06). A medida visa evitar um feriado prolongado, acarretando em um esvaziamento no comércio da cidade.



Os bancos funcionarão normalmente na segunda-feira, mas na terça, feriado, todas as agências estarão fechadas.

A Câmara Municipal de Teresina informou que não irá conceder ponto facultativo na segunda-feira (06/09). As atividades da Casa Legislativa serão suspensas apenas na terça-feira (07), em decorrência da comemoração da Independência do Brasil, retornando normalmente na quarta-feira (08).

Funcionamento dos shoppings



Rio Poty

O Shopping Rio Poty funcionará normalmente, das 10h às 22h. Somente o Espaço Cidadania não irá abrir. Na sexta-feira (06), o shopping funciona em seu horário normal (10h às 22h)

Teresina Shopping

O Teresina Shopping funcionará da seguinte maneira no feriado da Independência: as lojas estarão abertas das 14h às 20h; a praça de alimentação e cafeterias das 12h às 22h; Espaço Família das 12h às 20h; Big BomPreço das 08h às 22h e a Smart Fit das 09h às 15h.

Shopping Riverside

O Shopping Riverside estará com as lojas e quiosques abertos das 14h às 20h, já a praça de alimentação e parque infantil funcionam de 10h às 22h.

Funcionamento dos supermercados

Pão de Açúcar

As unidades do Pão de Açúcar funcionarão em horários diferenciados no feriado de 07 de setembro. A loja da Frei Serafim funcionará de 7h às 20h, as lojas São Cristóvão e Jockey, de 7h às 21h, e a loja da Dom Severino de 7h às 22h.

Extra

Todas as unidades Extra funcionarão em horário normal nesta terça-feira (07). A loja Extra Hiper, da avenida Presidente Kennedy, funcionará das 6h às 24h, e o Mercado Extra das 7h às 22h.

