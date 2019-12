Confira o funcionamento de lojas nos dias 31 e 1º em Teresina

O comércio de Teresina funciona em horário diferenciado nesta terça-feira (31), último dia de 2019, e fecha por completo no dia 1º de janeiro para a Confraternização Universal. As lojas voltam a abrir normalmente no dia 2 de janeiro.



Na terça (31), segundo o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI), o comércio no centro funciona em horário normal para as compras de ano novo. Quem preferir os shoppings, contudo, deve ficar atendo aos horários reduzidos. As lojas do Teresina Shopping funcionam até às 18h, enquanto no shopping Rio Poty até às 19h.

Os supermercados também funcionam em horários reduzidos. O Assaí fica aberto até às 17h. O Pão de Açúcar até às 18h, e o Extra segue até às 19h.

A orientação é que os consumidores realizem uma lista de produtos que vão precisar nos dias 31 e 1º antes de sair às compras. Isso porque quem deixar faltar algum item e precisar comprar na quarta-feira, 1º de janeiro, vai encontrar as lojas fechadas. O Sindilojas informa que o comércio só volta a funcional normalmente no dia 2 de janeiro.

Otávio Neto