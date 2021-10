Confira o cronograma de vacinação para a próxima semana em Teresina

A campanha de vacinação contra a covid-19 terá prosseguimento neste final de semana com vacinação de quem precisa receber a dose de reforço, pessoas que precisam receber a segunda dose. Abre nesta sexta-feira (15) o agendamento para os trabalhadores da saúde de 30 a 39 anos que precisa tomar a terceira dose da vacina contra o coronavírus e também para quem vai receber a segunda dose da Pfizer com data de aplicação marcada até o dia 21 de novembro. Pessoas acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose também podem agendar sua vacina.



Para evitar o congestionamento do sistema, as vagas serão abertas em três horários diferentes:

16h – terceira dose para trabalhadores da saúde de 30 a 39 anos

18h – segunda dose da Pfizer – pessoas com segunda dose marcada até o dia 21 de novembro

20h – repescagem da primeira dose para pessoas de 18 anos ou mais.



Como agendar

“Para ter acesso ao sistema de agendamento da vacina, basta acessar o site Vacina Já, escolher a opção correspondente ao seu grupo e, em seguida, preencher seus dados pessoais e escolher o dia e a hora da vacinação”, explica Emanuelle Dias, coordenadora de imunização da Fundação Municipal de Saúde (FMS).

No caso dos trabalhadores da saúde, deve ser escolhida a opção “agendamento dose de reforço”, enquanto que no caso do público para primeira e segunda dose, deve ser selecionada a opção “agendamento público alvo”.

Idosos continuarão sendo vacinados em sistema de drive-thru

Além dos agendamentos, a FMS fará também nos próximos dias a vacinação com a terceira dose de idosos de 80 anos ou mais e também de pessoas imunossuprimidas. Também se vacinarão as pessoas com segunda dose da AstraZeneca e da Coronavac marcadas para até o dia 24 de outubro.

A vacinação para os idosos com 80 ou mais e para os imunossuprimidos que receberão a terceira dose será no formato drive-thru nos dias 18, 19 e 20 de outubro, das 8h às 13h nos seguintes locais:

CEU Norte

Terminal do Parque Piauí

Terminal do Zoobotânico

Terminal do Livramento

A vacinação para as pessoas com segunda dose da AstraZeneca e da Coronavac marcadas até o dia 24 de outubro, se vacinarão nos dias 18, 19 e 20 das às 13h às 17h nos seguintes locais:

Terminal do Buenos Aires

Terminal do Bela Vista

Terminal do Zoobotânico

Terminal do Itararé.

A coordenadora pede aos usuários atenção ao horário dos drives, que embora aconteçam em três pontos comuns são em horários diferentes: dose de reforço pela manhã e segunda dose pela tarde.

Para ter direito à dose de reforço, os trabalhadores da saúde e idosos devem ter no mínimo seis meses da segunda dose ou dose única de qualquer um dos imunizantes. Para os imunossuprimidos, o prazo é de 28 dias da segunda dose ou dose única. No momento da vacina eles devem apresentar documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina com o registro das doses anteriores. Imunossuprimidos devem apresentar, além desses documentos, um laudo ou prescrição médica comprovando sua inclusão nesse grupo. Já os trabalhadores da saúde devem levar um comprovante de trabalho (que está na ativa como trabalhador em Estabelecimento de Saúde).

