Confira o cronograma de vacinação contra a covid em Teresina para esta semana

Teresina dá prosseguimento à campanha municipal de imunização contra a covid-19 vacinando nesta semana quem recebeu a dose única da Janssen e já pode tomar a dose de reforço. Para receber esta dose de reforço é preciso fazer o agendamento que abrirá hoje às 20h no site Vacina Já da Fundação Municipal de Saúde (FMS).



É importante lembrar que para tomar a dose de reforço é preciso ter no mínimo dois meses da aplicação da dose única da vacina da Janssen ou no máximo seis meses. As mulheres que tomaram a vacina da Janssen previamente e no momento atual estão gestantes ou puérperas devem utilizar na dose de reforço o imunizante da Pfizer.

A partir de hoje (13) até a sexta-feira (17) acontece vacinação em drive-thru para as pessoas a partir de 12 anos que precisam tomar a primeira dose; para o público em geral que já tenha cinco meses da última dose e precisa tomar a dose de reforço e para aqueles que precisam receber a segunda dose das vacinas Pfizer – intervalo mínimo de três semanas entre as doses – AstraZeneca e Coronavac – intervalo mínimo de quatro semanas da primeira dose.



Veja os locais de vacinação drive-thru nesta semana em Teresina:

Terminal Zoobotânico

Terminal Buenos Aires

Terminal Livramento

Terminal Parque Piauí

Confira a documentação necessária para se vacinar:

Documento de identificação com foto e CPF

Cartão do SUS

Quem vai receber a segunda dose ou dose de reforço deve apresentar o cartão de vacinação com registro das doses anteriores. Adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou um responsável.

Agendamentos

Hoje (13), às 20h, abre o agendamento da dose de reforço para quem tomou a dose única da Janssen. Às 16h, o site Vacina Já será aberto para agendamento do público em geral com 18 anos ou mais que precisa tomar a primeira dose. Já às 18h serão abertas vagas para segunda dose da vacina da Pfizer para pessoas com data marcada no cartão até 16 de janeiro respeitando o intervalo mínimo de três semanas entre a primeira e a segunda dose.

