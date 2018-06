Confiança é a chave para manter um relacionamento à distância

Namorar à distância não é fácil. Mais do que amor, é preciso confiar no parceiro, ter paciência e fazer um pouco de esforço. A relação com alguém que mora em um bairro distante torna a convivência difícil, agora, imagina namorar alguém que mora a mais de dois mil quilômetros? Nesta reportagem, O Dia conta história de casais que se relacionam à distância.



É o que acontece com os estudantes Clara Letícia Viana, 22, e Bruno Antunes, 22. Ela mora em Teresina, ele em Minas Gerais. A história dos jovens começou em 2013, quando se conheceram em um grupo nas redes sociais de uma série que os dois assistem. A partir de então, eles passaram a se aproximar e ficaram amigos por quase três anos, até que veio o pedido de namoro, em 2015 e, atualmente, comemoram dois anos e dez meses de relacionamento.

“Passamos um ano sem nos ver e só fomos nos encontrar no começo do ano de 2017, e foi muito difícil esse encontro, pois nossos pais não sabiam desse relacionamento e tínhamos receio do que eles podiam achar, tanto que quando contamos foi um baque, mas eles aceitaram e apoiaram”, conta.

Para se encontrarem, os jovens precisaram economizar bastante para arcar com os custos das viagens, tanto de Clara Letícia para Minas Gerais, como de Bruno para Teresina. Os dois se desdobravam para juntar dinheiro já que o custo das passagens eram bem elevados, mas também contavam com a ajuda das famílias. Ela conta que nunca imaginou namorar à distância e que no início foi complicado para os dois.

“Claro que não é uma coisa fácil, eu nunca namorei ou pensei em me relacionar dessa forma, porque é preciso um contato presencial. No começo, isso me deixava abalada psicologicamente, mas como eu e ele fazemos psicoterapia, então isso começou a ajudar a gente. E também porque colocamos na nossa cabeça que a distância não é mais tanto uma dificuldade, porque nos esforçamos ao máximo para nos ver, nos falamos todos os dias e temos uma rotina de namorados, exceto pela parte que estamos longe”, explica.

Em 2017, o jovem casal conseguiu se encontrar a cada dois meses, mas com o tempo curto e os custos elevados, eles tiveram que diminuir as viagens, principalmente por conta das aulas dos respectivos cursos. Segundo Clara Letícia, namorar à distância é possível, desde que haja confiança.

“Existe ciúmes, mas como em qualquer relacionamento, porque temos muita confiança um no outro. Não dá para namorar à distância e não confiar. Sempre fazemos vídeo chamada, nos falamos diariamente. Ele me ajuda a estudar e nos falamos sempre que possível. Para passarmos o tempo juntos jogamos online, assistimos filmes e séries. Antes eu achava mais complicado, mas hoje eu já estou mais adaptada”, conta, acrescentando que não existe uma mágica para o relacionamento funcionar.

O casal evita fazer planos e prefere aproveitar os momentos que estão juntos. A expectativa é que, ao se formarem, eles possam mudar para perto do outro, mas isso ainda não está definido. A proposta inicial é os dois fazem mestrado na mesma universidade e morarem na mesma cidade.

Isabela Lopes