Concursos de carnaval estão com as inscrições abertas

E nada melhor do que música e alegria para agitar os bailinhos e festas carnavalescas, além de valorizar a produção dos artistas piauienses. Por isso, estão abertas as inscrições para o 9º Concurso de Músicas Carnavalescas, que seguem até o dia 24 de janeiro. O evento será realizado dia 9 de fevereiro, a partir das 17h na Ponte Estaiada, dentro do evento The Vejo na Ponte.



A primeira etapa deve ser feita através da rede social Instagram. O edital do concurso está disponível no site da Prefeitura de Teresina e da Fundação Monsenhor Chaves. Os interessados devem, na primeira etapa, publicar o vídeo de música autoral em seu perfil do Instagram, aberto ao público com a hashtag #carnavalfmc2020, seguir e marcar o perfil da FMC @cultura_the.

O vídeo postado deve ter em sua descrição o nome do intérprete e compositor e deve ser gravado por quem irá interpretar a canção no dia 9 de fevereiro. Os vídeos devem ser objetivos, tendo como foco a canção e a interpretação e deverão ser postados no feed ou IGTV.

Serão selecionados até 20 vídeos, que serão postados no Instagram da Fundação. Os dez mais curtidos irão se classificar para a etapa final/presencial do 9º Concurso de Músicas Carnavalescas de Teresina. Os classificados deverão comparecer a sede da FMC com os documentos para realizar a inscrição e confirmar a participação na etapa final. Os documentos necessários são: RG e CPF, comprovante de residência, cinco cópias da letra da música selecionada, com nome dos compositores e intérpretes, ficha de inscrição (anexo no edital) e release dos compositores.

Cada concorrente poderá inscrever até duas músicas, sendo duas solos, ou uma solo e uma parceria ou duas parcerias. As músicas, samba, frevo, marchinha, marcha rancho, deverão ser inéditas, não gravadas comercialmente, não terem participado de outros festivais e nem divulgadas em meios de comunicação até a data de sua inscrição, sob pena de desclassificação.





Rei e Rainha da Pessoa Idosa

O carnaval é uma época para todas as idades. E para integrar e representar a terceira idade neste momento de festa e diversão, também estão abertas as inscrições para a seleção do Rei e Rainha da Pessoa Idosa 2020. Os interessados, a partir dos 60 anos, devem ir até os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

As inscrições vão até 31 de janeiro. Para aqueles que pretendem participar do concurso, é necessário preencher uma ficha específica encontrada no próprio documento e apresentar cópias de Identidade, CPF, comprovante de endereço, número de celular ativo, número do PIS/PASEP ou NIT, número de conta bancária e foto promocional do proponente no ato da inscrição.

A festa que decidirá que será o Rei e Rainha da Pessoa Idoso ocorre no dia 7 de fevereiro, a partir das 19h, no Iate Clube de Teresina, situado na Rua Alameda Parnaíba, 444 – Matinha. Alegrando toda a cidade, os vencedores deverão cumprir toda a agenda de eventos designados pela COC, referentes ao antes, durante e depois do Carnaval 2020. O Rei e Rainha receberão premiação de R$ 3,5 mil cada.





Rei e Rainha com deficiência

As inscrições também estão abertas para o Rei e Rainha com deficiência 2020. Os interessados, a partir de 18 anos, que deverão fazer suas inscrições nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE) e nas Entidades que prestam atendimento à Pessoa com Deficiência, de segunda à sexta, das 8h às 17h, até o dia 31 de janeiro.



Para aqueles que desejam participar do concurso, é necessário preencher uma ficha específica encontrada no próprio documento e apresentar cópias de Identidade, CPF, comprovante de endereço, número de celular ativo, número do PIS/PASEP ou NIT, número de conta bancária e foto promocional do proponente no ato da inscrição.

Concurso, julgamento e premiação ocorrem dia 7 de fevereiro, a partir das 19h, no Iate Clube de Teresina, localizado na Rua Alameda Paranaíba, 444 – Matinha. Donos da folia, os vencedores deverão cumprir todos os compromissos sociais estabelecidos previamente pela COC, referentes aos períodos de Pré e Pós-Carnaval 2020. O Rei e a Rainha receberão premiação de R$ 3,5 mil cada.

Rainha Trans do Carnaval 2020

O concurso de Rainha Trans do Carnaval 202 também está com as inscrições abertas. Para se inscreverem, as candidatas travestis e transexuais com identidade de gênero feminino, vivência e nome social, devem ter mais de 18 anos e se dirigirem até a sala do Conselho Municipal da População LGBT, situado na Rua Coelho Rodrigues, Centro, no edifício CENAJUS.



As inscrições vão até o dia 31 de janeiro, podendo ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, exceto fins de semana e feriados. O Concurso Rainha Trans tem o intuito de reforçar o compromisso do município com os direitos das pessoas que compõem a comunidade LGBTQ+.

A princípio será feita uma pré-seleção, que ocorre dia 05 de fevereiro no Conselho LGBT, para a escolha de 10 candidatas que disputarão o prêmio no valor de R$ 5 mil. O concurso e coroação acontecem dia 07 de fevereiro no IATE Clube de Teresina. A vencedora será eleita por uma banca composta por profissionais escolhidos pela Comissão Organizadora do Carnaval (COC) das mais diversas áreas correspondentes ao Carnaval.

Para as inscrições, as candidatas devem apresentar cópias da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de endereço, número de celular ativo, número do PIS/PASEP ou NIT, número da conta bancária e foto promocional da candidata.

Todos os editais estão disponíveis no site da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FCMC), através do endereço eletrônico fcmc.teresina.pi.gov.br e no site da Prefeitura de Teresina, pelo link teresina.pi.gov.br.





