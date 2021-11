Concurso para professores: especialista dá dicas para a preparação dos candidatos

Os concurseiros de plantão já devem começar a se preparar para o concurso que deverá preencher 1.114 vagas destinadas a professores efetivos, psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas. O concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semec), de Teresina, aguarda análise de uma comissão formada pela Prefeitura e deve ocorrer em 2022.



Enquanto o certame não acontece, a especialista em Educação Profissional, Denyse Pontes, dá dicas de como os candidatos devem se preparar para o concurso. A primeira e mais importante é a organização e planejamento dos estudos.



“O primeiro passo é conhecer a banca responsável pelo certame, pois cada banca tem um estilo próprio de cobrar os assuntos na prova objetiva e de avaliar a prova didática. Uma boa dica é fazer o diagnóstico de suas fraquezas e a partir daí se direcionar de maneira mais eficaz para os assuntos ou subtópicos que mais são cobrados e que precisam ser alimentados”, destaca a especialista.



Denyse Pontes ressalta que ainda dá tempo de se preparar, mesmo com a impressão de estar começando do zero. “Se você sobreviveu ao ensino médio, se você se graduou, se você tem mais afinidade com uma ou outra disciplina do edital, ou em termos de prova de didática, se você já apresentou algum seminário na vida, então você não está começando do zero, pois essas vivências delimitam o que deve ser aperfeiçoado com afinco e o que deve apenas ser mantido, revisado” afirma a mestra em Educação.



Com a certeza do acontecimento do concurso não é hora de ter dúvidas. A preparação deve ser direta e pontual para não perder tempo, pois ele é justamente seu principal aliado, já que não é necessariamente a quantidade de estudo que trará sua vaga, mas sim a qualidade.



Denyse Pontes aconselha a não usar cronogramas prontos, cada candidato deve ter o seu. “Ele deve ser de acordo com a sua realidade, necessidade e capacidade, começando com pouco tempo diário para não se frustrar se não conseguir. A partir daí, vá aumentando de acordo com o seu rendimento e concentração. É indicado fazer sessões curtas com pequenos intervalos”, ressalta a educadora.



Outra dica valiosa é a preparação para a prova didática. “É importantíssimo ressaltar que, durante a minha experiência como membro de banca, deparei-me com muitos candidatos que obtiveram êxito na prova objetiva, mas que durante sua preparação não deram a devida atenção à etapa da prova didática, de caráter eliminatório, sentindo-se frustrados e injustiçados ao serem desclassificados. A própria insegurança de não ter se preparado para essa etapa, é por si só solo fértil para a eliminação do candidato”, finaliza Denyse Pontes.



