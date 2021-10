Concurso da Polícia Militar tem 30% de abstenção na primeira fase da aplicação de prova

A primeira fase do concurso para cargo de oficial da Polícia Militar do Piauí (PM-PI), aplicada neste domingo (10), teve 30% de abstenção. Segundo o Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe), da Universidade Estadual do Piauí, cerca de 2.300 candidatos se inscreveram no certame para concorrer as 40 vagas, distribuídas em 21 municípios piauienses.



Foto: Ascom/PM

Ao todo, foram distribuídas em 36 vagas para candidatos do sexo masculino e quatro vagas para candidatas do sexo feminino. O total de inscritos foi 2.393.

O diretor do Nucepe, Jorge Martins, afirmou que a prova teve 30% de abstenção. “Os portões foram abertos às 7h, e fechado às 8h, em todos os Centros de Aplicação (CA), conforme estabelecido no edital. Todos os candidatos foram revistados durante a entrada com detectores de metais. Durante a prova foi respeitado o distanciamento social, com todos os candidatos de máscaras e distribuição de álcool gel pelos fiscais”, disse o diretor, reforçando o uso dos protocolos sanitários para combate a Covid-19.

Ainda conforma a banca organizadora, não houve intercorrências na aplicação do certame. Os candidatos podem conferir o gabarito preliminar ainda hoje no site do Nucepe.

Primeiras e próximas etapas

A primeira etapa consistiu em uma ma prova escrita objetiva de múltipla escolha com 60 (sessenta) questões, com 5 alternativas e uma única resposta correta. Os candidatos receberam versões diferentes de provas ( A, B e C). Veja as próximas etapas abaixo:

2ª Etapa – Exame de Saúde (médico e odontológico) 05 e 06/01/2022

3ª Etapa – Exame de Aptidão Física 22 e 23/02/2022

4ª Etapa – Avaliação Psicológica 10/04/2022

5ª Etapa – Investigação Social (envio da documentação) 24 a 26/05/2022

Com o concurso, o estado visa fortalecer o quadro de efetivos da Polícia Militar. Entre os trabalhos realizados para os aprovados no cargo estão o planejamento, organização, controle e execução das ações e operações policiais militares, através do policiamento ostensivo, consistente na atividade-fim da Polícia Militar do Estado do Piauí.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!