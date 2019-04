Concertos Matinais recebe apresentação da Banda 16 de Agosto

A programação do Projeto Concertos Matinais segue nesta semana. No próximo domingo, dia 14 de abril, a iniciativa recebe uma apresentação da Banda 16 de Agosto, que faz parte da família do Palácio da Música de Teresina. Eles apresentam o concerto “Jóias da MPB”, a partir das 11h, no palco do Palácio. A entrada é franca.

O concerto pretende homenagear compositores, arranjadores e cantores da música popular brasileira, sob regência do maestro Eduardo César Costa. O repertório contará com músicas essencialmente brasileiras, arranjadas para banda de música. Entre as obras e compositores que serão interpretados estão Aquarela do Brasil de Ary Barroso, Asa Branca de Luiz Gonzaga e Ponteio de Edu Lobo.

A Banda 16 de Agosto foi criada em 1968 pela Lei 1213, pelo prefeito Jofre do Rêgo Castelo Branco, com apenas 17 músicos. Atualmente, conta com 45 integrantes, instrumentação de banda sinfônica, estando os naipes das madeiras, metais e da percussão representados na sua integridade.



"Aquarela do Brasil" e "Asa Branca" estão no repertório da banda para a apresentação de domingo - Foto: Divulgação



Durante todos esses anos de existência, grandes músicos e mestres passaram pela corporação, como Jorge Tavares, seu fundador Luís Santos, João Aguiar Costa, Aurélio Melo Colombro, Gilvan Santos, Orion, Antônio Linhares, Egilson Monteiro e outros. O maestro Eduardo César Costa comanda a banda atualmente.

O grupo é mantido pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, e já faz parte da história musical a cidade. O nome é uma homenagem à data de aniversário do município e tem sido uma das principais plataformas musicais em eventos oficiais da PMT.

O projeto Concertos Matinais é uma realização da Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves e da Associação dos Amigos da Orquestra Sinfônica de Teresina. Tem por objetivo levar para manhãs de domingo atrações culturais de qualidade gratuitamente. O Palácio da Música fica localizado no cruzamento das ruas Treze de Maio e Santa Luzia, N° 1241, centro.

Yuri Ribeiro - Jornal O Dia