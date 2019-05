Comércio já prepara estoques de adereços juninos

As lojas do Centro de Teresina já estão entrando em ritmo de festas juninas. Alguns estabelecimentos já decoraram suas fachadas e estão com diversas opções de artigos de decoração. Em uma loja de artigos de festas, no Centro da cidade, uma enorme mesa foi montada para inspirar os consumidores. A supervisora da loja de artigos de festa, Karla Marques, explica que o estabelecimento trabalha com antecedência, principalmente em festas sazonais. Ela explica que, assim que passa o Dia das Mães, a loja já se mobiliza para as festas juninas.

“Passado o Dia das Mães nós já começamos a pedir os produtos juninos, pois tem que ser com antecedência para dar tempo chegar. Já começamos a expor os produtos e vemos que a procura já tem crescido. Para nós, nordestinos, principalmente do Piauí, é uma das festas que muitas pessoas gostam, pois é uma cultura que as pessoas levam muito a sério, não somente por conta da comida ou dos festejos, mas pelas cores, pela cultura e também pelo interesse das pessoas”, cita.

Com relação aos artigos, Karla Marques explica que a palha é o principal elemento de decoração. Segundo ela, apesar de ser um produto simples, quando combinado com outros elementos e peças, a ornamentação torna-se harmoniosa.

“A palha com qualquer já faz toda a diferença. E os preços também são bem em conta, são produtos baratos, mas que quando organizados de forma harmônica fica uma decoração muito bonita e que chama atenção. Os chapéus de palha, por exemplo, são muito versáteis, pois eles podem ser usado no vestuário, na decoração do espaço e até na mesa, como você colocar um docinho dentro do chapéu”, exemplifica.



Prateleiras já estão recheadas de produtos voltados para as festas de São João. Foto: Poliana Oliveira/ODIA



Outro artigo de decoração que tem muita procura são as bandeirinhas e balões, que podem ser colocados em diferentes espaços e é bastante típico e característico deste período junino. A supervisora da loja conta que os preços são bastante acessíveis e que esses elementos deixam a festa mais rica e com detalhes diferenciados.

“Se a pessoa usar a criatividade a decoração fica muito bonita. Dá para usar elementos do dia a dia e incorporar neste período. Nós estamos propondo aos nossos clientes uma fogueira feita com rolo de papelão e papel celofane. Dentro é colocada uma luz de LED, que recebe ao fogo. Fica uma decoração bonita, sem gastar muito e bem criativa. Os balões para decoração custam, em média, R$ 40, e como o material é resistente, se guarda direito dá para usar nos anos seguintes. Já os painéis decorativos podem ser comprados por R$ 10”, pontua Karla Marques.

Todos os anos a loja aposta em novidades. Em anos anteriores, o diferencial eram aqueles bonecos com corpos de menino e menina caipira, onde é possível colocar o rosto. Mas este ano, o estabelecimento está atendendo aos pedidos dos consumidores.

“Todos os anos colocamos aqueles bonecos com corpo que dá para colocar o rosto e as pessoas adoraram. Tanto que a saída é muito boa e já acabou. Mas, este ano, estamos trazendo um pedido antigo dos consumidores, que é a barraca do beijo”, pontua.

As roupas juninas para crianças também tem uma boa saída, principalmente para aqueles pais que não têm tempo para encomendar m uma costureira. Na loja, é possível encontrar vestidos com preços que variam de R$ 19 a R$ 61. Já as camisas masculinas custam entre R$ 16 e R$ 40.

Isabela Lopes