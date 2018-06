Comércio funcionará em horário especial em dias de jogos do Brasil

Durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo 2018, que acontece na Rússia de 14 de junho a 15 de julho deste ano, as lojas do Centro de Teresina funcionarão em horário especial. A informação foi confirmada na tarde desta terça-feira (12) pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Piauí (Sindilojas/PI).

Segundo o Sindilojas, nos jogos da seleção brasileira marcados para às 9h, as lojas abrirão de meio-dia às 18h. Já nos dias em que os jogos do Brasil acontecem às 15h, as lojas estarão abertas de 8h às 14h.

O primeiro jogo da seleção brasileira está agendado para este domingo (17), às 9h da manhã. Como aos domingos o comércio é fechado em Teresina, a partida não afetará o funcionamento das lojas. No entanto, no segundo jogo pela fase de grupos, marcado para o dia 22 de junho às 9 horas, as lojas deverão funcionar somente no horário da tarde.

O terceiro jogo da seleção deve acontecer no dia 27 de junho às 15h. Neste dia, as lojas abriram no horário especial de 8h às 14h. Os demais dias e horários só serão definidos após o resultado dos classificados na fase de grupos.

Confira os horários de todos os jogos:

1ª FASE: GRUPOS

(Arte: Catraca Livre)

2ª FASE: MATA-MATA

(Arte: Catraca Livre)



Nathalia Amaral