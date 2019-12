Comércio funciona em horário diferenciado nesta terça (31)

O último dia de 2019 tem horário diferenciado no comércio de Teresina. Quem deixou as compras de ano novo para a última hora deve ficar atento aos horários das lojas dos shoppings e supermercados.

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) informou que o centro funciona normalmente. As lojas do Teresina Shopping ficam abertas até às 18h. O Shopping Rio Poty, por sua vez, funciona até às 19h. Os supermercados também funcionam em horários reduzidos. O Assaí fica aberto até às 17h. O Pão de Açúcar até às 18h, e o Extra segue até às 19h.

Centro – horário normal

Supermercado Assaí – até às 17h

Pão de Açúcar - até às 18h

Teresina Shopping – até às 18h

Shopping Rio Poty – até às 19h

Supermercado Extra – até às 19h

O Sindilojas/PI informa que as lojas do centro, shoppings e supermercados ficam fechadas no dia 1º de janeiro. As lojas voltam a funcionar em horário normal dia 2.

Otávio Neto