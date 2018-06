Comércio espera crescimento de 3% em vendas

O Dia dos Namorados é uma data que movimenta todo o comércio e também os casais. Considerado um dos períodos mais rentáveis do ano, as mar­cas e os lojistas preparam ofer­tas especiais para promover a troca de presentes. A procura por parte do público começa semanas antes, mas se intensi­fica nas vésperas e, até mesmo, no dia, que é comemorado nesta terça-feira, dia 12.

Segundo Tertulino Passos, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Esta­do do Piauí – SINDILOJAS, o mercado vem a algum tempo buscando uma reação à crise e, neste Dia dos Namorados, a movimentação está respon­dendo positivamente as ex­pectativas. “Esperamos um crescimento de 3% nas ven­das. Acreditamos que alguns setores possam atingir, como o setor de bijuterias e perfu­mes, e outros podem não atin­gir. Estamos fazendo de tudo para ter uma reação”, destaca.

A data, no calendário de al­gumas lojas, é marcada por campanhas exclusivas e lança­mentos especiais. Em uma das unidades, em Teresina, de uma marca de cosméticos e perfu­maria, o Dia dos Namorados é responsável por elevar as ven­das significativamente. Como uma forma de atender a gran­de procurar por esses itens, durante o período, são ofereci­dos descontos especiais, além de combos promocionais com valores que variam entre R$ 89,90 e R$ 250,00.



Em Teresina, marcas de cosméticos e perfumaria veêm as vendas aumentar pela data (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



“O perfume ainda é líder de vendas, inclusive os homens vêm mais atrás de perfumaria do que as mulheres. É uma data muito importante para a gente. Lançamos uma linha de perfumaria exclusivamente para o período. Estamos tra­balhando com venda de esto­jos de presente, que já estão se esgotando. É um sinal que a gente acertou e que foi bem aceito pelos clientes”, comenta a gerente Silmara Sampaio.

As flores continuam também na lista dos itens mais procu­rados entre os presentes. Para a empresária Dayane Santos, depois do Dia da Mulher e do Dia das Mães, o Dia dos Namo­rados é a data mais importante para as floriculturas. Para o pe­ríodo

ela conta que se abastece com antecedência com os pro­dutos que ela sabe que as pes­soas vão querer, como as rosas vermelhas, os ramalhetes e as rosas colombianas.

“A gente tem uma linha de produtos específicos para aten­der quem quer presentear. O público procura muito por algo diferente, então a gente oferece algo mais personalizado que é uma boa opção. São produtos para presentear de forma espe­cial, o cliente pode personali­zar através de frases e fotos que ele pode nos enviar”, explica.

Mas o mercado como um todo tem procurado diversi­ficar as opções de presentes. Alguns itens com detalhes di­ferenciados ganham a atenção do público. Uma marca de ves­tuário decidiu inovar e, como opções de presente para o Dia dos Namorados, resolveu apostar em uma linha de ca­misetas com poemas. Os pro­dutos foram feitos em parceria com o autor João Doederlein, conhecido nas redes sociais como @akapoeta.

O sucesso de vendas foi tão grande que o gerente da loja, Lucas Rubin, conta que o es­toque, nas vésperas do Dia dos Namorados, está quase zera­do. “Ele é muito conhecido no Instagram. As camisetas tra­ziam frases sobe abraço, afeto, coração e amor. Vinha muito casal que comprava uma de cada para usar. Hoje só tem restaram camisetas masculi­nas. O movimento ao longo da semana foi muito bom”, conta.

Última hora

A correria dos últimos dias, em busca dos presentes, pode ser intensificada hoje. Isso porque algumas pessoas dei­xam a escolha para a última hora, como é o caso de Dali­la Camila Silva. Ela conta que deixou para última hora por­que está buscando por promo­ções. “Costumo dá relógios, já dei relógios outras vezes, mas agora procuro por perfumes. Homem gosta de perfume, pós-barba, coisas ligadas a vídeo-game”, conta, revelando ainda que vai sair hoje à noite para comemorar a data e pre­sentear o esposo.

Yuri Ribeiro - Jornal O Dia