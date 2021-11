Comércio do Centro de Teresina funcionará até 18h neste sábado (20)

A Black Friday no comércio de Teresina já iniciou bem antes da última sexta-feira do mês de novembro. E para intensificar ainda mais esta importante campanha de vendas do varejo, neste sábado (20) as lojas do Centro poderão funcionar até o horário das 18h. Segundo o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI), os estabelecimentos já estão com promoções para que os consumidores aproveitem as compras neste final de ano.

De acordo com Tertulino Passos, presidente do Sindilojas/PI, o setor espera um crescimento nas vendas e muitas lojas já iniciaram suas estratégias para garantir bons resultados na edição 2021 da Black Friday.

(Foto: Arquivo O Dia)

“Este ano será bem melhor do que no ano anterior, porque as atividades comerciais estão funcionando com mais liberdade e o consumidor está mais confiante para sair de casa, pesquisar e comprar. Muitos empreendimentos já estão com grandes promoções em produtos de todas as categorias para os clientes aproveitarem”, disse confiante o lojista.

No sábado (20) as lojas dos shoppings estarão funcionando nos seguintes horários: Rio Poty (10h às 22h), Teresina Shopping (10h às 22h) e Riverside (9h às 21h). Já no domingo (21), as lojas do Centro estarão fechadas e o comércio nos shoppings funcionará dessa forma: Teresina Shopping (14h às 20h), Rio Poty (14h às 21h), Shopping Riverside (fechado).

