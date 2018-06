Comércio de Teresina tem aumento de vendas após classificação

No jogo da última quarta-feira (27), a seleção brasileira enfrentou a Sérvia e venceu a partida se classificando para a 2ª fase do mundial, o mata-ma­ta. A economia de uma manei­ra geral, e como parte disso o comércio, é aquecido com re­sultados positivos como esse. Ao contrário do que aconte­ceria se a seleção tivesse reali­zando uma campanha ruim ou chegasse a ser eliminada ainda na 1ª fase, a vitória de 2 a 0 contra a Sérvia animou os tor­cedores, aumentando a procu­ra por objetos relacionados à seleção brasileira, em especial camisas.

A vendedora Francielle Pe­reira trabalha em uma loja no Shopping da Cidade, Centro de Teresina, diz que o resulta­do positivo na fase de grupos do campeonato já pode ser ob­servado nas vendas.

“Antes do começo da Copa estava bom, mas depois dos jogos teve uma super melhora. A gente está vendendo bastan­te. Vendemos, em média entre R$ 400 e R$ 500, depende do movimento”, assinala. A répli­ca da camisa da seleção custa R$ 100 e as demais peças tem preços variados.

O Shopping da Cidade res­pira a Copa do Mundo. Com bandeirinhas nas cores verde e amarelo e venda de arti­gos diversos em várias áreas do complexo, os vendedores buscam atrair a clientela não só com produtos, mas servi­ços personalizados, como im­pressão do nome do cliente em camisetas.



O Shopping da Cidade respira a Copa do Mundo e os vendedores atraem clientes com promoções (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



Daniel Santiago trabalha com estamparia digital no Shopping da Cidade e diz que, ao contrário de outros comer­ciantes que observam aumen­to nas vendas com o desem­penho do Brasil na Copa do Mundo até o momento, para ele as vendas enfraqueceram com a chegada dos jogos. Para ele, o motivo possivelmen­te tem a ver com a época do mês, já que o orçamento fica reduzido no final do mês. Ele conta ainda que comprava 80 camisas por dia e tinha saída no mesmo dia. As pessoas for­mavam filas para encomendar o serviço, que custa R$ 25.

Fernanda Gama e Jackson de Sousa vieram de Gilbués para Teresina e visitaram o quios­que de Daniel para adquirir as camisas. Os dois realizaram uma pesquisa de preço antes de encomendar as peças com Daniel. “Não viemos comprar antes para ter a certeza. O Bra­sil está ganhando, o pessoal se anima”, diz Fernanda.

Outros pontos estratégicos no Centro, na mesma região do Shopping da Cidade, con­tam grande fluxo de pessoas todos os dias e é nítido que as lojas têm se esforçado em cha­mar a atenção da clientela. O Brasil volta a jogar na próxima segunda-feira (2), quando en­frenta o México em uma dis­puta decisiva, que vale a per­manência no campeonato.

Ananda Oliveira - Jornal O Dia