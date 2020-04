Comércio de Teresina pode reabrir com ajuda de tecnologia

A atividade comercial em Teresina deve retornar a partir do mês de maio, conforme estuda a prefeitura da capital. A reabertura das lojas, contudo, deverá seguir uma série de medidas para garantir que colaboradores e clientes estejam protegidos do novocoronavírus. Uma plataforma tecnológica desenvolvida por empresários piauienses promete ajudar a gestão municipal na fiscalização do cumprimento das recomendações.

O “Atende Aí” é um sistema online através do qual será possível saber se os estabelecimentos estão obedecendo as medidas para evitar aglomerações e o uso de EPI’s, por exemplo. Os consumidores também poderão avaliar se o estabelecimento está seguindo as normas sanitárias e dar notas, o que vai auxiliar na reputação das empresas.

A plataforma foi desenvolvida pelo empresário do setor de Tecnologia da Informação Luckas Santos com apoio do empresário Paulo Petit e do advogado Manoel Oliveira, todos integrantes do Clube de Negócios (CDN), um movimento criado no estado há cinco anos e que tem como objetivo debater e propor alternativas para a economia do Piauí.

Prefeitura vai definir se flexibiliza atividade comercial a partir de maio (Foto: O DIA)

Luckas Santos lembra que as atividades econômicas foram paralisadas desde a segunda quinzena do mês de março como forma de combate à Covid-19. Desde então, se tornou necessário um mecanismo que auxiliasse o governo, empresários, funcionários e clientes quando chegasse a hora da retomada.

“Com essa plataforma eletrônica estamos cumprindo nosso papel de buscar o diálogo e levar alternativas seguras para a reabertura gradual das atividades comerciais. Fazendo isso de forma planejada e tomando os cuidados necessários para preservar a saúde das pessoas e a sobrevivência dos empregos”, defende.

Em reunião recente com membros da comissão formada pela prefeitura de Teresina para analisar a possibilidade do retorno do comércio, o “Atende Aí” chamou atenção dos gestores, que recomendaram alguns ajustes. Uma nova reunião deverá acontecer para a prefeitura definir se o sistema será utilizado.

Como funciona

Após se cadastrar na plataforma e ter acesso à lista de exigências sanitárias para reabertura, as empresas deverão informar o cumprimento dessas medidas por meio de checklists e, caso solicitado, envio da documentação comprobatória.

Os consumidores usarão o celular para ler um QR Code, disponível nos acessos dos estabelecimentos, informando se a empresa está cumprindo as medidas de contenção de acordo com o ramo de atividade. Com o aplicativo, os consumidores poderão ainda agendar a intenção de visita ao estabelecimento, visualizar a lotação do espaço em tempo real, além de receber informações oficiais da Prefeitura de Teresina.

O “Atende aí” permitirá ainda que os funcionários das empresas informem, pelo aplicativo/site, seus dados de saúde, para mapear casos suspeitos da Covid19 e indicar quais colaboradores devem realizar testes. O trabalhador deverá informar, por exemplo, se faz parte do grupo de risco (idosos, hipertensos, diabéticos, etc), se possui sintomas suspeitos e quais são, e se teve contato com pessoas diagnosticadas com o vírus.

Otávio Neto