Com gasolina a R$ 3,50, teresinenses fazem grandes filas em postos; veja vídeos

Condutores de Teresina fazem longas nesta quinta-feira (14) para abastecer com o preço de R$ 3,50.

O valor médio da gasolina na cidade chegou a R$ 7,00 nesta semana. Alguns estabelecimentos abriram às 5h e, com isso, filas quilométricas se formaram em diversas zonas da Capital.

Essa é uma ação do Sindicato dos Postos do Piauí que lançou uma campanha de combustível sem imposto que ocorrerá durante todo o dia. Cada pessoa pode abastecer apenas 15 litros por veículo. Os postos participantes da ação disponibilizaram apenas 5.000 litros do insumo. (Veja vídeos abaixo).

