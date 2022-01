Com aumento de casos de síndromes respiratórias, Teresina vai aumentar leitos de UTI

A crescente no número de casos de síndromes gripais e Covid-19 em Teresina levou a uma reorganização da rede hospitalar da Capital. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) anunciou nesta quinta-feira que o Hospital do Monte Castelo, na zona Sul de Teresina, voltará a ser referência para o tratamento de síndromes respiratórias.

Atualmente, o hospital conta com 10 leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTI) e 31 leitos de enfermarias exclusivos para os casos de síndromes gripais, síndrome respiratória aguda grave e Covid. Com o aumento da demanda, a FMS prometeu abrir mais 10 leitos no Hospital do Monte Castelo a partir da próxima semana.

Foto: Reprodução

“Com o aumento da demanda por atendimento, a FMS reorganiza os serviços para atender a população e esse hospital que já foi referência nesse serviço vota a ser exclusivo para pacientes Covid”, explicou o presidente da FMS, Gilberto Albuquerque.

Durante o período mais crítico da pandemia da Covid-19, o Hospital do Monte Castelo passou a ser um das unidades de saúde referência para casos graves da doença. Com a diminuição dos casos, o local passou a disponibilizar também leitos de cardiologia e nefrologia. Agora, essas especialidades serão transferidas para Hospital do Dirceu, zona Sudeste.

