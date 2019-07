Com estoque zerado, Apipa faz campanha nas redes sociais

Os dirigentes da Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais(Apipa) utiizaram as redes sociais para chamar atenção dos teresinenses sobre as dificuldades de manter o abrigo da instituição. De acordo com a postagem, o consumo de ração é muito alto e o estoque já não é suficiente para atender a demanda dos animais.



“A ração do abrigo está acabando. Para os felinos não temos mais nada e para os cães, só nos resta ração para filhotes. O consumo de ração no abrigo é muito alta, em torno de 15kg para gatos e 25kg para os cães, por esta razão, volta e meia entramos nesse desespero. Quem puder nos ajudar, agradecemos muito, de coração”, diz o texto do post.

As doações podem ser feitas pessoalmente, na sede da Apipa, ou através de transferência bancária:

BANCO DO BRASIL

Ag: 3507-6 / CC: 57615-8

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ag: 0855 / Op: 013 / CP: 83090-0

BANCO SANTANDER

Ag: 4326 / CC: 13000087-4

Natanael Souza