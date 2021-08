Com bom humor, jovens protestam contra FMS: “O que mata é o agendamento da Prefeitura”

Viralizou neste final de semana o protesto de jovens nas redes sociais criticando a demora no agendamento da vacinação contra a COVID-19 em Teresina. Após críticas e se tornar a última capital do país na vacinação, a Prefeitura de Teresina acelerou desordenadamente o avanço dos públicos-alvos, causando o congestionamento e constantes quedas no sistema de agendamento da vacinação. Neste sábado vários problemas foram registrados em diversos pontos de vacinação drive-thru, grandes filas foram detectadas e populares relataram longa espera para a imunização.

Após os problemas no sistema a Prefeitura tentou corrigir mudando a metodologia de agendamento, a FMS dividiu as próximas etapas por três dias, sendo que na última sexta (27) foram abertas vagas para pessoas de 25 a 29 anos e, na segunda-feira (30), para as pessoas que precisam de segunda dose até o dia 05/09.



Leia mais:

Vacinação contra a Covid-19 em Teresina registra grande movimentação neste sábado; veja

Teresina tem a vacinação contra Covid-19 mais lenta do Brasil

Atraso na vacinação em Teresina é investigado pelo Ministério Público Federal

Para evitar críticas, prefeitura de Teresina bloqueia comentários em rede social



De forma bem-humorada, a população criticou os problemas no agendamento. “Vacina salva, o que mata é tentar agendar no site da Prefeitura”.



Foto: Arquivo Pessoal



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!