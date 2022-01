Sobe para 355 o número de famílias desabrigadas em Teresina, após as chuvas de ontem

A Secretaria de Defesa Civil de Teresina confirmou, na manhã desta quinta (06), que o número de famílias desabrigadas na capital saltou de cerca de 250 de ontem, para 355 hoje. Mais de 100 casas foram inundadas pelas fortes chuvas que caíram no município ao longo do fim da última tarde e madrugada desta quinta. O aumento ocorre logo após a visita do Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do Ministro da Cidadania, João Roma. Os gestores sobrevoaram a capital na última quarta (05) e anunciaram a disponibilidade do governo federal para destinar recursos para atender as vítimas atingidas na capital.



De acordo com a Defesa Civil 83% dos desabrigados estão na zona norte da capital, 296 famílias. A outra região com o maior potencial de famílias atingidas é a zona norte com 12%, 46 famílias. A zona leste tem oito famílias desabrigadas, seguida pela zona sul com três famílias e a zona sudeste com duas famílias atingidas.

De todas as famílias desabrigadas, 255 famílias estão acolhidas no programa Cidade Solidária, 71%. 33 famílias estão em abrigos e escolas distribuídos por Teresina e 67 famílias estão em locais já identificados pela Secretaria Municipal de Defesa Civil. Na manhã desta quarta a prefeitura realiza uma reunião emergencial com o comitê emergencial na Saad Norte, durante o evento uma Videoconferência com a Secretaria Nacional de Assistência, do Ministério da Cidadania Social será realizada.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

