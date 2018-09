Colisão entre quatro veículos deixa duas pessoas feridas na Av. Marechal

O sábado de feriado registra novo acidente, ocorrido no cruzamento entre Av. Marechal Marechal Castelo Branco e a Rua Francisco Mendes, no bairro Por Enquanto, zona Norte de Teresina. Segundo a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran), uma colisão entre quatro veículos foi registrada por volta das 12h da tarde. Uma das vítimas foi levada para um hospital particular da Capital, onde foi submetida a uma cirurgia devido a fraturas no braço. A segunda vítima sofreu apenas escoriações pelo corpo.

Segundo a perícia, houve colisão seguida de abalroamento e choque. Um dos motoristas, em um carro Peugeot, percorria a avenida na faixa da esquerda, sentido Norte-Sul, quando a motorista do Prisma saiu do posto e fez a conversão para acessar a Rua Francisco Mendes, provocando a primeira colisão, já que se trata de contramão.

Após essa primeira colisão, o motorista do Peugeot perdeu o controle, batendo em um segundo carro, que estava estacionado, atingindo também um terceiro veículo que passava na avenida, na sequência.

O teste do bafômetro foi realizado nos condutores de veículos em movimento, com resultados negativos.

Ananda Oliveira