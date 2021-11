Colisão entre motocicletas deixa um morto e duas pessoas feridas na Avenida Noé Mendes

Um jovem identificado comoAnderson da Cruz Pereira, de 23 anos, morreu e duas mulheres – não identificadas – ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas na Avenida Noé Mendes, mais conhecida como Avenida das Hortas, no bairro Todos Os Santos, na Zona Sudeste de Teresina, na manhã deste sábado (13). A Polícia Militar esteve no local e isolou a área.



As primeiras informações repassadas pela polícia dão conta de que as motocicletas vinham em sentidos opostos quando tentaram se desviar de um ciclista que passava na pista. Ao realizarem a manobra, as motocicletas colidiram de frente.

Anderson, que levava a esposa na garupa, morreu antes da chegada do socorro. A mulher dele ficou ferida. Na outra motocicleta, também estava outra mulher, que também teve ferimentos com a colisão. Elas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Ainda não há informação do estado de saúde delas.

A Companhia Independente de Trânsito (CIPTRAN) esteve no local e isolou a área. O ciclista envolvido no acidente não teve ferimentos.

