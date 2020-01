Coletivo “Somos parte de tudo” faz ações solidárias em Teresina

No dia 31 de janeiro é celebrado o Dia Mundial da Solidariedade. Ser solidário é ter um sentimento de identificação em relação ao sofrimento dos outros. Em Teresina, existem grupos de pessoas que buscam ajudar o próximo sem pedir nada em troca.

Roziana Ribeiro é bióloga, advogada e professora e uma das fundadoras do projeto “Somos parte de tudo”, que é sem fins lucrativo que busca espalhar o bem. O grupo atua nas mais diversas frentes e já existe há mais de 10 anos. São ações que vão desde a distribuição de roupas, brinquedos e calçados.

“O Trabalho iniciou com um projeto pedagógico em uma escola que eu trabalhava. Começamos casando conteúdos que a gente ministrava com um ato de solidariedade envolvendo ação social da escola. Com o passar dos anos, a gente começou realizar algumas ações independentes e acabou que a gente teve que sistematizar um grupo de voluntários que pudessem estar atuando de uma forma mais organizada e maior”, diz Roziana Ribeiro.

A solidariedade vai além de doar alimentos, roupas e calçados. Um abraço, uma palavra podem mudar vidas. O grupo faz visitas em instituições no dia dos pais, por exemplo, foi realizado uma festa, onde todos ficaram felizes com a ação.

Atualmente o projeto possui 11 integrantes. Socorro Bráulio é servidora pública e conheceu o trabalho do coletivo através de um sobrinho e decidiu que também iria ajudar.

“Não tem felicidade maior, a gente ajudar o próximo principalmente os mais carentes. Não tem coisa mais gratificantes”, fala Socorro Bráulio.

O coletivo também faz assessorias no sentido de orientações jurídicas e direciona as pessoas a buscar os seus direitos

Sandy Swamy