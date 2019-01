Cobradores e motoristas de ônibus podem paralisar os serviços em Teresina

Cobradores e motoristas do transporte coletivo de Teresina podem entrar em greve a partir do dia 04 de fevereiro, próxima segunda-feira. Após uma rodada de negociações, a decisão está sendo analisada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviários de Teresina (Sintetro).



Fernando Feijão, presidente do Sintetro, conta que não houve nenhuma proposta satisfatória, nem por parte dos empresários e da prefeitura de Teresina. “Na primeira reunião estavam apenas os empresários. Aí eles ficavam jogando para a prefeitura. Nesta última, tinha representantes dos dois, mas nada foi resolvido. Fica um jogando para o outro e não há decisão nenhuma”, disse.



Segundo o sindicato até o momento não houve uma contraposta. Foto: Poliana Oliveira/ODIA

Segundo o presidente do sindicato, se não houver uma contraproposta, a probabilidade é de que a categoria dê inicio ao movimento paredista no próximo dia 04. Os motoristas e cobradores dos coletivos estão reivindicando o reajuste salarial de 8,5%, e mais o aumento da frota de ônibus que circulam por Teresina.

A mesa de negociação aconteceu nesta segunda-feira (28), com representantes da categoria, do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de passageiros de Teresina (Setut) e da Prefeitura Municipal de Teresina, representada pelo superintendente da Strans, Carlos Daniel.

Contraponto

O Portal O Dia tentou contato com os representantes do Setut e da Prefeitura de Teresina para um posicionamento sobre as negociações, porém, não obteve contato até a publicação desta matéria.

Viviane MenegazzoGeici Mello