Cláudio Roberto comemora inauguração de pista de atletismo da UESPI: 'é um avanço'

Nesta segunda (12), a Universidade Estadual do Piauí (UESPI) inaugurou a Pista de Atletismo, que atende aos padrões da World Athletics, antiga Associação Internacional de Federações de Atletismo, órgão responsável pelo gerenciamento do atletismo a nível mundial.

Foto: Assis Fernandes/ O Dia

O atleta Cláudio Roberto, piauiense que só recebeu Medalha Olímpica de Sydney 20 anos depois, esteve presente na inauguração e comentou a respeito da nova pista de atletismo. “É uma oportunidade que nós temos de estar atendendo a população através de projetos sociais e de extensão", afirma.



Foto: Assis Fernandes/ O Dia

O profissional conta ainda que apesar de termos atletas qualificados para representar o Piauí e o Brasil, falta estrutura e investimento. Muitos jovens piauienses acabam tendo que ir embora para outra cidade, a fim de conquistar seus objetivos.



“Estamos longe de ter uma boa estrutura, com relação a viagem dos atletas e equipamentos. A pista já é um avanço, pois melhora a qualidade do treino. Além disso, não adianta nós competirmos o ano inteiro e, no final, não conseguirmos viajar para as competições. Precisamos de cursos e verba. Nós estamos preparados para ganhar medalhas e representar o Brasil, então isso precisa melhorar. Alguns conseguem ajuda, mas muitos acabam ficando de fora”, concluiu o atleta.

O governador Wellington Dias (PT), comentou que o objetivo da nova pista é formar uma 'cabeça de rede do atletismo', onde seja possível realizar eventos nacionais e internacionais, garantindo as condições de preparo dos atletas e abrindo oportunidades para o esporte profissional.

Foto: Assis Fernandes/ O Dia

“É um novo momento. Estamos trabalhando para descentralizar e ter nas macrorregiões do estado, como Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus, condições de ter eventos de maior porte e integração com as federações esportivas, colocando o Piauí nesta oportunidade, a partir dos jogos estudantis, das olimpíadas e jogos universitários", declara.



A pista, que segue características recomendadas pela Confederação Brasileira de Atletismo, tem 400 metros de extensão e 8 raias, em uma área total de 5.000 m². A infraestrutura conta com uma pista de 100 metros, duas pistas de salto com vara, duas pistas de salto triplo e extensão, duas bases para lançamento de peso, uma pista para lançamento de dardo e duas pistas para salto em altura.

Na obra, foram investidos R$6.945.301,17, sendo construída com recursos do Ministério dos Esportes, através de emenda parlamentar da Deputada Iracema Portella (PP), com mediação de convênio com a Caixa Econômica Federal.



Foto: Assis Fernandes/ O Dia

Leia também: “Vivendo em êxtase”, diz Cláudio Roberto ao receber medalha olímpica após 20 anos

Compartilhar no

Ithyara Borges

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!