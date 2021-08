CIPtran registra 18 acidentes com vítimas feridas e óbitos no final de semana em Teresina

Neste final de semana, o grande número de acidentes de carros e motos chamou a atenção da população teresinense. Apenas na capital, a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPtran), registrou 18 acidentes, onde 10 deles tiveram vítimas feridas e 5 resultaram em óbitos.

Com a flexibilização das medidas restritivas contra a Covid-19, os finais de semana em Teresina estão cada vez mais movimentados. Esse grande fluxo de pessoas pode causar acidentes, devido à conduta irregular de quem está sob a direção de um veículo, muitas vezes alterado por ingestão de álcool ou drogas.

Como, por exemplo, o caso do motorista que invadiu a contra mão e colidiu com duas motocicletas na noite de sexta-feira (30), no bairro Marquês, zona norte da capital. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o condutor alterado, gritando com os agentes e sendo imobilizado.

Leia também: Homem é preso após provocar acidente envolvendo carro e motocicletas em Teresina

(Foto: Arquivo O Dia)

Segundo a capitã Dalrivanda Morais, o fato de haver um maior número de pessoas circulando durante os finais de semana, pode ser um motivo para esse aumento de acidentes. “Se existe maior circulação de pessoas, naturalmente a probabilidade de ocorrer acidentes também aumenta”, afirma.

No ultimo sábado (31), foram registrados duas ocorrências de carros que bateram em postes no Piauí. Um dos acidentes ocorreu próximo à Universidade Federal do Piauí (UFPI) e outro foi em Parnaíba, na Avenida São Sebastião. Ambos os condutores saíram ilesos, todavia, o acidente poderia ter causado vitimas fatais.

Veja também: VÍDEO: carro pega fogo após colidir em poste na Zona Leste de Teresina Ainda de acordo com a capitã, o último fim de semana chamou atenção devido ao. “Esse fim de semana chamou atenção por conta do maior número de óbitos. Mas, nos finais de semana, o retrato é esse.tem um registro maior de acidentes”, conclui.









Compartilhar no

Ithyara Borges

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!