Cinco anos sem Chorão: amigos e fãs fazem homenagens

Há cinco anos, Chorão, ex-vocalista do Charlie Brown Jr., foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo. Nesta terça-feira, centenas de fãs, amigos e Graziela Gonçalves, viúva do cantor, prestaram homenagens póstumas nas redes sociais. Na data de sua morte, Chorão tinha 42 anos.

Graziela Gonçalves, viúva do cantor, compartilhou lembrança na internet Foto: Reprodução/Instagram



“Lembra daquela estrela? Aquela mais brilhante, pra quem a gente pediu tantas coisas numa noite de verão e que virou tatuagem na nossa pele? É pra ela que eu olho quando eu quero falar com você . A luz é toda sua. Tenho certeza que você escuta. Não só a mim, mas a tantas pessoas que levam o teu nome nas orações que mandam pro céu. E assim você se torna eterno. Pra sempre gravado no coração de todos que te amaram e ainda te amam e que tem a certeza de que nada foi em vão”, escreveu Graziela em seu Instagram.

Thiago Castanho, ex-guitarrista do Charlie Brown Jr. também mostrou que sente saudade. “Essa foto foi logo quando minha filha nasceu! Te amo muito Chorão!”, escreveu o amigo, na mesma rede social.

Marcão, ex-integrante do Charlie Brown Jr. que criou o grupo Bula com o baterista pinguim e a baixista Lena, também publicou uma imagem ao lado do amigo:

"Vidente da tribo, guerreiro! Hoje você mora perto do Sol, deixou saudades e também muita luz pra todos aqui! Mas a conexão segue eterna! Saudades irmão".

Twitter repercutiu morte do cantor

Na rede social, os cinco anos de morte de Chorão ficaram entre os assuntos mais comentados desta terça-feira. Mais de 40 mil mensagens foram compartilhadas relembrando a memória do cantor. Confira algumas homenagens:

Extra