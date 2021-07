Ciclista morre após colisão com viatura da Guarda Municipal

Um ciclista, identificado apenas como Xavier, morreu após ter sido atropelado por uma viatura da Guarda Civil Municipal, na manhã desta quarta-feira (07), durante uma perseguição nas imediações do Mercado Público do Dirceu I, na zona Sudeste da capital.

De acordo com o coronel, Nixon Frota, coordenador municipal de Segurança Pública Social e Patrimonial, uma patrulha da GCM foi acionada para uma ocorrência, iniciando a perseguição de suspeitos quando se envolveram no acidente.

“Isolamos a área, identificamos a família e acionamos os órgãos responsáveis. A perícia também foi acionada. Todos os procedimentos técnicos foram realizados para que tudo seja apurado da melhor forma”, explica o coronel.

O comandante da GCM, André Viana, esclarece que a vítima estava na contramão no momento do acidente. “A equipe prestou todo o apoio, chamamos o SAMU, mas infelizmente a o ciclista veio a óbito no local”, disse.

Nixon Frota ressaltou que o caso será apurado e que se houve imperícia ou negligencia da parte da GCM, não haverá corporativismo e todos os procedimentos legais serão tomados.

“Independente de quem foi o responsável, houve uma vítima e isso é muito lamentável. Nesse momento estamos procurando dar todo o apoio para a família. A Guarda Municipal lamenta profundamente o caso”, comenta.

