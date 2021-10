Chuvas isoladas estão previstas para esta semana em Teresina

Nos últimos dois dias, o clima amanheceu mais ameno em Teresina, dando um refresco aos teresinenses que estão sofrendo com as altas temperaturas. E os dias dublados devem continuar até o final desta semana, já que está chegando à Capital uma umidade vinda do Maranhão.



Segundo a previsão meteorológica, há possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões de Teresina. O climatologista Werton Costa explica porque isso está ocorrendo e como serão os próximos dias.



(Foto: Maria Clara Estrêla/ODIA)

“Essa condição que estamos vendo hoje em Teresina já é resultado das chuva de ontem (18), que choveu bastante no Médio Parnaíba e na região Leste do Maranhão. Então, essa nebulosidade é o restante do que sobrou dessa chuva, e ajuda a amenizar um pouco a temperatura e que pode se reorganizar para formar novas chuvas”, pontua.



No sábado (16), foram registradas chuvas com vendaval nos municípios de Água Branca e São Pedro. Já na segunda-feira (18), a cidade de Floriano registrou um temporal com ventos fortes. Werton Costa comenta que essas chuvas já eram esperadas para o período e devem continuar até meados de novembro.

“Isso está seguindo as mesmas formas de temporais isolados anteriores, uma combinação muito forte de calor, com entrada de umidade amazônica. Essa fórmula continua durante todo o mês de outubro, até que novembro começa a mudar um pouco a situação com a entrada de outro fenômeno de umidade”, disse, destacando que deve chover, predominantemente, nas regiões do Médio Parnaíba e Sul.



(Foto: Isabela Lopes/ODIA)

A estação chuvosa nos municípios localizados no extremo Sul do Piauí, como Corrente, Gilbués e Parnaguá, iniciam no mês de novembro, e, gradativamente seguirá para as demais regiões do Estado. Em Teresina, o período chuvoso é registrado a partir dos meses de dezembro e janeiro.



