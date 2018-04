Chuvas fortes e rajadas de vento estão previstas para hoje e amanhã

Nos próximos três dias estão previstas chuvas na região Sul do Estado. Nesta quinta-feira (05) há um alerta de chuva forte no litoral e no Norte do Piauí, com previsão de raios e fortes rajadas de vento. Na sexta-feira (06) também deve ser de atenção para chuva forte. As áreas de instabilidade ficam menos organizadas no fim de semana, mesmo assim, ainda há condições para pancadas de chuva moderadas a fortes, inclusive em Teresina.

Segundo a meteorologista Sônia Feitosa, as chuvas que caíram capital na noite de ontem (04) estavam dentro do previsto. Somente no bairro Buenos Aires, zona Norte, chovei 61,2 milímetros, um volume considerável, de acordo com a meteorologista, vez que está prevista para chover, em média, 266 milímetros em todo mês de abril.

Chuvas fortes e rajadas de vento estão previstas para quinta e sexta. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



“Em muitos bairros foram registradas chuvas significadas, como na zona norte e rural de Teresina. Ainda deverá chover muito este mês de abril porque o sistema está favorável para que isso acontecer, então até o final deste mês teremos chuva significativas”, acrescenta Sônia.

A meteorologista explica que os alagamentos registrados na noite de ontem foi devido ao grande volume de chuva em um tempo muito curto, dificultando o escoamento, o que foi agravado com o serviço de drenagem deficitário da capital.

Vários pontos da capital ficaram completamente alagados na noite de ontem, causando prejuízos. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Defesa Civil garante que volume dos rios está equilibrado

Vitorino Tavares, diretor da Defesa Civil Estadual destaca que a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chef) e outros órgãos de fiscalização garantiram a normalidade no volume dos rios. Sobre a Barragem de Boa Esperança, localizada no município de Guadalupe, o gestor explica que a liberação das águas está equilibrada e que não deverão ser registrados grande problemas. Ele chama atenção apena para as cidades de Floriano e Amarante, mas nada preocupante.

“O plano emergencial é observar qual problema pode ocorrer. De Teresina para a região Sul do Estado está mais calmo, mas nos municípios para o Norte deverão ser avaliados, como em Luzilândia, onde a água já superou o estado de alerta e está se aproximando da cota de inundação”, conta.

Defesa Civil garante que volume dos rios está equilibrado. (Foto: Moura Alves/ O Dia)



O diretor da Defesa Civil estadual pontua que há registros de chuvas forte do Norte do Piauí. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alertou que as chuvas que têm caído no estado são muito instáveis, principalmente porque estão se formando muito rapidamente. “Chamamos atenção da população para que evitar sair nas ruas quando estiver chovendo, como ocorreu ontem, que ruas ficaram congestionadas. Fiquem em um local seguro e aguardem diminuir”, alerta a Vitorino Tavares.

Isabela Lopes