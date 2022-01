Chuvas: em Teresina, sobe para 468 o número de famílias desabrigadas

A Defesa Civil Municipal informou, no final desta segunda-feira (10), que aumentou para 468 o número de famílias desabrigadas desde o início do período chuvoso em Teresina. De acordo com o órgão, 420 estão em casas de familiares ou amigos e fazem parte do Programa “Cidade Solidária” que auxilia no custeamento das despesas.

As demais famílias estão abrigadas em escolas da rede municipal, sendo 27 na E.M. Iolanda Raulino, localizada no bairro Poti Velho; 14 na E. M. Domingos Afonso, no bairro Mafrense; e 07 na E.M. Dilson Fernandes no bairro São Joaquim. Foto: Assis Fernandes/O Dia “Continuamos alertas e com equipes de plantão para atender todas as solicitações. Nossos profissionais da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros permanecem na base da escola Dilson Fernandes, na região do São Joaquim, zona norte de Teresina”, afirma o secretário.

Ainda segundo a defesa civil, todas famílias desabrigadas estão recebendo assistência das SAAD’s (Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas), Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (SEMCASPI) e da Fundação Municipal de Saúde (FMS). Emergência

Em situações emergenciais ou em casos de dúvidas, o cidadão pode ligar para o telefone de emergência 199 da Defesa Civil ou para telefone fixo (86) 3223-7366. O atendimento via telefone é 24 horas, todos os dias da semana.

