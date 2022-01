Chuva: Teresina registrou o quinto maior acumulado do Brasil

Na noite desta sexta-feira (31), o temporal que atingiu Teresina surpreendeu a todos, até mesmo quem já estava esperando pela chuva. A capital registrou 101,8mm de chuva em apenas 24 horas e iniciou o ano com o quinto maior acumulado do Brasil. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

De acordo com o climatologista Werton Costa, as chuvas do mês de dezembro já haviam superado a média climatológica do período. Ele explica que a chuva das últimas 24 horas foi provocada pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), mesmo fenômeno responsável pela tragédia ocorrida no final de dezembro no interior da Bahia.



Segundo o especialista, a última vez que Teresina havia registrado um volume de chuvas desse patamar em um curto intervalo de tempo ocorreu em 04 de dezembro de 2018. Na época, a Capital chegou a registrar 100 mm em um único dia, volume inferior ao registrado neste primeiro dia de 2022.



Desde então, houve uma queda no número de chuva acumulada. Em 2019, houve uma perda de 76% dos volumes de chuva em Teresina. Já em 2020, o déficit foi de 25%. “A marca desse ano ficou abaixo apenas de 2018, quando Teresina atingiu mais de 300mm de acumulado”, comenta.



O especialista destaca ainda que em 2021 houve um acúmulo maior de chuvas devido ao Oceano Atlântico estar mais aquecido, o que provoca um aumento do valor, da nebulosidade e, consequentemente, das chuvas.



A capital irá contar com mais chuva nas próximas 24 horas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), deve chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de até 100 km por hora.



Confira a lista dos maiores acumulados em 24 horas no Brasil

Acumulado: 9:00am do dia 31/12/2021 as 9:00am do dia 01/01/2022



Itaboraí-RJ: 157,6mm

Três Corações-MG: 142,6mm

São Gonçalo-PB: 103,7mm

Campo Maior-PI: 103,5mm

Teresina-PI: 101,8mm

Sousa-PB: 98,0mm

Holambra-SP: 91,4mm

Itapecerica-MG: 96,0mm

São Luís-MA: 94,4mm

Codó-MA: 86,8mm

Bacuri-MA: 86,0mm

Rurópolis-PA: 84,6mm





