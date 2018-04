É impossível chegar a qualquer mercado nesta época de páscoa e não ficar encantado com a quantidade de chocolate disponível. São muitas as opções: ao leite, branco, amargo, zero lactose, sem glúten ou recheado com mais chocolate ainda; é difícil escolher.



Mas existe um nível de exagero, cometido pelos chocólatras, que demonstra compulsão ou vício. A culpa é da feniletilamina, substância presente no cacau que afeta a serotonina, um neurotransmissor que atua no sono, no humor e no bem-estar humano. A psicóloga Denisdeia Sotero explica. “Quando o chocolate ativa a serotonina, vem a necessidade de comer cada vez mais”.

Além disso, a nutricionista Samara Cristina Soares alerta que mais duas substâncias contribuem para esse ciclo vicioso, a cafeína e o açúcar. “Por ser um alimento riquíssimo em carboidratos refinados, a tendência é querer mais. Causa aquela sensação de bem-estar e de saciedade, o que cria esse ciclo”, conta a nutricionista.

A bancária Laís Ribeiro tem enxaqueca e labirintite, dois problemas de saúde que deveriam impedi-la de comer chocolate, mas a compulsividade é maior do que as consequências das doenças. “Eu não consigo controlar. Detectei que estava exagerando quando comprei uma caixa com muito chocolate e a primeira coisa que eu fazia no dia era comer, antes mesmo do café da manhã”, afirma.

Chocólatras devem ficar atentos para perceber os sinais de compulsividade. (Foto: Reprodução)

Gostar muito de chocolate, exagerar neste domingo de páscoa ou, de vez em quando, comer uma panela inteira de brigadeiro não te faz necessariamente um viciado. O desejo passa a ser um problema a partir do momento em que comer chocolate se torna uma ação prioritária na vida da pessoa. “Quando ela percebe que comer o chocolate é mais importante do quer comer um outro alimento, ou passa a ter um isolamento e deixa de sair com outras pessoas, ela deve procurar uma ajuda profissional”, explica a psicóloga Denisdeia.

A nutricionista Samara alerta para outras doenças que o consumo excessivo de chocolate por causar. “De modo geral, pode-se ter vários efeitos colaterais, como uma diarreia ou um desconforto gástrico. Além disso, esse exagero pode desencadear hipertensão, diabetes ou alteração do colesterol e dos triglicerídeos. Por isso, recomendamos consumir de forma moderada”, alerta.

Com as taxas alteradas, o chocólatra Sílvio Henrique Vieira teve que substituir o tradicional chocolate ao leite por uma opção mais saudável. “As minhas taxas de triglicérides aumentaram perigosamente, então a médica me mandou cortar o açúcar, recomendou diminuir a quantidade de chocolate e trocar por uma outra versão. Agora eu como o chocolate com 60% de cacau”, relata.

Nathalia AmaralLucas Albano