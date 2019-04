Chesf nega que tenha liberado comportas da Barragem de Boa Esperança

Tem circulado em grupos de aplicativos de mensagem a informação de que seis comportas da Barragem de Boa Esperança foram abertas. No vídeo, um homem diz que está sendo liberada uma quantidade significativa de água e que o Rio Parnaíba deve receber esse volume ainda neste sábado.



Mas, segundo a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) esta informação não procede. Segundo monitoramento feito pela Companhia, a barragem de Boa Esperança estava ontem (4) com 84,82% do seu volume útil. No dia 3 de abril, estava com 85,2%.



De acordo com nota enviada pelo órgão, “não há previsão, no momento, para abertura de comportas e, quando há operação desse tipo, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) envia comunicado antecipado para as defesas civis, prefeituras, associações, entre outros”, enfatiza.



Segundo o coordenador da Defesa Civil em Teresina, Sebastião Domingos, o órgão tem realizado o monitoramento dos rios que banham a Capital, pelo menos, duas vezes ao dia, no início e final do dia.

Nesta sexta-feira (05), as equipes estão concentradas em atender às vítimas atingidas pela enxurrada no Parque Rodoviário e que o monitoramento de hoje ainda não foi realizado. Contudo, o coordenador da Defesa Civil informou que, assim que possível, será realizado o monitoramento dos rios para averiguar qual o volume atual e quanto já subiu desde a última checagem. “Pelo que observados, a enxurrada desaguou no Rio Poti e observamos que teve um certo aumento no nível da água”, disse.





Isabela Lopes