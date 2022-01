Chega a 563 o número de famílias desabrigadas em Teresina

A Defesa Civil Municipal atualizou, na noite desta quinta-feira (20), o número de famílias desabrigadas em Teresina devido às enchentes provocadas pelas chuvas. Segundo o último levantamento, 563 famílias precisaram deixar os seus imóveis desde o início do período chuvoso.

Até o momento, 404 famílias estão desalojadas na zona Norte, região com maior número de desabrigados. As demais se dividem da seguinte forma: 53 no Centro da Capital, sete na zona Leste, sete na zona Sul e duas famílias na zona Sudeste.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

Deste total, 508 famílias estão alocadas em residências de familiares ou amigos e fazem parte do Programa “Cidade Solidária” que auxilia no custeamento das despesas, 45 famílias estão abrigadas em escolas municipais e 10 famílias estão em centro comunitários.

Das famílias abrigadas em prédios do poder municipal, 25 estão alocadas na Escola Municipal Iolanda Raulino, no bairro Poti Velho; 14 famílias na Escola Municipal Domingos Afonso, no bairro Mafrense; e seis famílias na Escola Municipal Antônio Dilson Fernandes, no bairro São Joaquim.