Chega a 500 o número de famílias desabrigadas em Teresina

As fortes chuvas registradas desde o final de dezembro têm deixado cada vez mais famílias desabrigadas em Teresina. Nesta quarta-feira (12), a Capital atingiu a marca de 500 famílias desalojadas devido às enchentes. Destas, 420 residem na zona Norte, nos bairros Mafrense, Vila Apolônia, Poti Velho e Residencial Lindalma Soares.



De acordo com a Defesa Civil Municipal, 452 famílias estão abrigadas em residências de amigos ou familiares ou estão contempladas com o Programa Cidade Solidária. As demais estão abrigadas nas escolas Dilson Fernandes (Vila Apolônia), Iolanda Raulino (Poti Velho) e Domingos Afonso Mafrense (Mafrense).

Foto: Assis Fernandes/O Dia

Segundo o boletim do Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Parnaíba, do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o nível do Rio Parnaíba continua próximo ano nível de alerta. Na noite desta quarta-feira, o monitoramento do Velho Monge apontou que o nível está em 513 cm. O nível de inundação na Capital é atingido aos 687 cm.