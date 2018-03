Chefe de cozinha dá dicas de receitas simples para a Semana Santa

Durante a Semana Santa, é tradicional fazer pratos à base de peixes e frutos do mar, especialmente na Sexta-feira da Paixão. Pensando nisso, o Jornal ODIA conversou com um chefe de cozinha para dar dicas de como montar uma mesa com alimentos saborosos e de preparo simples.

O chefe Antônio Lisboa lembra que o período da Páscoa é um momento de relexão e de estar próximo da família, por isso, investir em pratos caseiros remetem ao aconchego e à simplicidade que pedem esta data. Para não errar, o chefe orienta que se invista em peixes, por ser um alimento leve e saudável.

Ele pode ser preparado em forma de ilé, acompanhado com arroz colorido e purê de batata. Quem optar pelo bacalhau, pode prepará-lo como bacalhoada ou ainda com rúcula. As postas podem ser grelhadas e cobertas com um molho de espinafre, sendo servido com arroz com abó- bora, feijão verde com maxixe, alimentos comuns na nossa região.

“A bacalhoada, por exemplo, é muito tradicional e consiste em postas de bacalhau com tomate, pimentão, lascas grandes de cebola e molho de coco. Essa é a bacalhoada da Páscoa e bastante consumida nesse período. É um prato simples e que pode ser acompanhado com arroz branco ou com passas”, fala.



Bacalhau pode ser feito em postas e coberto com molho de espinafre e outros acompanhamentos (Foto: Folhapress)



Quem quiser fugir da bacalhoada tradicional pode optar pelo alimento gratinado no forno, que deixa o peixe mais saudável. Investir em verduras e legumes também é uma boa opção, acrescentando ervilha ou vagem no arroz. “O bacalhau dá um toque especial e agrega muito aos seus acompanhamentos, porque tem um cheiro e sabor muito característicos”, explica.

Os frutos do mar também são excelentes pratos para Semana Santa, como lulas à milanesa, salada de salmão, arroz de camarão ou na moranga. “Colocar o camarão dentro da abóbora dá um sabor diferente e ainda ica uma apresentação diferente”, diz o chefe Lisboa.

Para completar as dicas, o chefe deu três pratos simples e fácies de preparar, como o peixe grelhado com alcaparras; ilé recheado com brócolis e cenoura além da peixada assada. Os peixes mais indicados são o tambaqui, branquinho ou tilápia.

Isabela Lopes - Jornal O Dia