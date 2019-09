Cerca de 30 mil pessoas acompanham o desfile do 7 de setembro na capital

Muitos teresinenses compareceram à Avenida Marechal Castelo Branco na manhã deste sábado para acompanhar o tradicional desfile do 7 de Setembro, que teve a participação de alunos de escolas públicas e particulares da capital, Maçonaria, Pelotões Mirins e foi finalizado com a passagem de militares do Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PM-PI) e Civil do Piauí, Bombeiros, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsitos (Strans) e Guarda Civil Municipal de Teresina.

Organizador do evento há nove anos consecutivos, o tenente-coronel da PM-PI, Sá Júnior, explica que neste ano o desfile reuniu cerca de 7 mil desfilantes, que somados ao público, fizeram uma das maiores edições do ato cívico. “Tivemos em torno de 30 mil pessoas acompanhando um dos maiores desfiles que já vi ao longo desses anos que o faço na nossa capital", afirmou.



Tenente-coronel Sá Júnior, organizador do desfile há nove anos (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



Neste ano o desfile foi subdividido em seis grupamentos com 47 instituições, dentre elas: Maçonaria,, Equoterapia, escolas particulares e escolas públicas da capital, Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Fechando o desfile, viaturas do Exército, PM, PRF, PF, Polícia Civil, Strans, Guarda Municipal, Motociclistas e o esquadrão independente de polícia montada. Foi montada uma arquibancada com capacidade para 5 mil pessoas.



A exemplo do público que compareceu à avenida é a recepcionista Kenuze Sousa, de 37, que levou o filho, Francisco Aslan, de apenas um ano de idade, caracterizado nas roupas do Exército para ver de perto a solenidade. A ideia, segundo ela, veio após a criança ser presenteada pelo tio com um uniforme militar. "É importante comemorar e prestigiar o dia da independência. Vim com minha mãe, esposo, filhos e amigos. Apesar do calor, é um ótimo evento", comenta.



Kenuze Sousa e o filho, Francisco Aslan, que acompanha o desfile vestido carater (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



Além de reforçar seu patriotismo, o desfile do 7 de setembro também proporcionou um momento de emoção para a senhora Maria Lúcia Monteiro, de 51 anos. Ela sempre acompanhou o marido, hoje militar da reserva, mas hoje também veio ver o primeiro filho, que desfila ao lado do pai no mesmo pelotão. "É emocionante, sempre que vejo não consigo ficar sem me emocionar. Acho bonito demais.", relata.



Apesar da ausência do governador Wellington Dias (PT) pelo terceiro ano seguido e do prefeito Firmino Filho (PSDB), o tradicional evento também reuniu diversas autoridades locais, como a vice-governadora Regina Sousa (PT), o vice-prefeito de Teresina, Luiz Júnior (MDB), o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), desembargador Sebastião Martins e do secretário estadual de Segurança Pública, deputado Fábio Abreu (PL), além de autoridades militares do estado.



Breno Cavalcante