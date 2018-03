Cerca de 12 mil passageiros devem embarcar na Rodoviária de Teresina

Durante a Semana Santa, o luxo de passageiro chega a dobrar no Terminal Rodoviário Lucídio Portela, na zona Sul de Teresina. Segundo o coordenador operacional da rodoviária, Robson Silva, a média de passageiros passa de 2 mil para 4.500 passageiros diariamente, totalizando mais de 12 passageiros neste período.

O coordenador destaca que o número extra de veículos ficará a critério de cada empresa, conforme a demanda de passageiros e destinos mais procurados. Ele enfatiza ainda que o terminal rodoviário irá funcionar normalmente durante a Semana Santa e que os usuários que desejam viajar devem se apressar para comprar suas passagens.



Movimentação no Terminal Rodoviário deve aumentar a partir de quarta-feira (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



“A procura aumenta muito, por isso, as empresas já se preparam colocando ônibus extras, principalmente na quarta, quinta e sexta-feira. Os destinos mais procurados geralmente são o litoral, para quem deseja ter alguns dias de folga, e o interior para quem vai visitar seus familiares; mas esse destino varia muito. Quem ainda não comprou passagem pode ser que consiga, devido aos ônibus extras que estão sendo colocados”, frisa Robson Silva.

A vendedora de uma empresa de ônibus, Camila Cristina, conta que o luxo de passageiros nesse período aumenta consideravelmente, por isso, foram colocados veículos extras todos dos dias, com o intuito de atender essa demanda. Segundo ela, diariamente, saem três ônibus da rodoviária, mas serão acrescidos mais dois transportes na frota.

“O Ceará é o destino mais procurado, então vamos colocar dois ou três carros extras por dia, mas alguns trechos do Maranhão, Mato Grosso, Goiás e Tocantins também são muito procurados”, fala. De acordo com ela, a procura por passagens para a Semana Santa começou no início deste mês, então praticamente todos os assentos estão ocupados. “Quem não comprou vai ter pouca opção e vai ser em difícil encontrar, por isso, as empresas colocam veículos extras, porque ainda assim tem demanda”, enfatiza.

Isabela Lopes - Jornal O Dia