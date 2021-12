Teresina: centros de testagem para Covid-19 serão abertos na próxima segunda (03)

A partir de segunda-feira (03), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) inicia a abertura de Centros de Testagem Covid (CTC) em vários locais de Teresina. A decisão foi tomada hoje (29) em virtude do aumento da procura por teste Covid nas unidades de saúde da cidade e do aumento no número de casos de síndrome gripal.

No dia 03, começam a funcionar os Centros de Testagens da Zona Norte, Leste e Sudeste. Na Zona Norte os testes serão realizados no Clube do Servidor Municipal. Na zona Leste será na Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí (ADUFPI) e na Zona Sudeste será na UBS do Gurupi.



(Foto: Romulo Piauilino/Semcom)



Na terça-feira (04), a FMS abre o Centro de Testagem Covid da Zona Sul, que funcionará no Centro Universitário Santo Agostinho. Os horários de atendimento nos CTCs será das 9 às 17 horas.



Segundo o presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, nos últimos dias os atendimentos de síndrome gripal tiveram um aumento de 400% e a testagem é importante para uma definição segura do diagnóstico e tratamento. “ O que se viu nos últimos dias foram pessoas procurando as unidades de saúde para fazer teste Covid e lotando as UPAs que são para atendimentos de urgência e emergência”, reforça Gilberto.

