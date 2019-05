Centro fica aberto até as 18h neste sábado

Por conta do Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio (12), o horário de funcionamento do comércio será diferenciado. Para proporcionar maior comodidade aos consumidores, as lojas do Centro de Teresina e bairros estarão abertas no sábado (11), véspera do Dia das Mães, até as 18h.

Quem ainda não comprou os presentes das mães também pode aproveitar para ir aos shoppings Teresina e Rio Poty, que funcionarão em horário normal de domingo, com lojas abertas das 14h às 20h.

Além disso, os supermercados Hiper Bom Preço, Extra, Pão de Açúcar e Carvalho também funcionam em horário normal, sendo mais uma opção para quem não pode fazer suas compras para o almoço em família.



Como a data é uma das que mais movimenta o comércio, lojistas se adequaram para o período - Foto: Poliana Oliveira/O Dia



O supermercado Extra estará oferecendo promoções e descontos para atrair as mães, tanto na loja como pelo e-commerce. As mães também podem conseguir desconto especial no abastecimento de seus veículos através do cartão fidelidade do supermercado.

Parques

Já para quem quer aproveitar este dia em família e ao ar livre, pode visitar o Parque da Cidadania, no Centro de Teresina, ou o Parque Nova Potycabana, na zona Leste da Cidade, que estarão funcionamento normalmente.

Isabela Lopes - Jornal O Dia