Centro de Infusão do HUP encerra suas atividades com 500 atendimentos

Criado com o intuito de proporcionar mais conforto aos pacientes com Covid-19, o Centro de Infusão do Hospital Unimed Primavera (HUP) encerrou suas atividades com a marca de 500 atendimentos realizados. Esses pacientes que, não tinham indicação de internação, eram acompanhados por uma equipe multiprofissional, tomavam suas medicações no hospital, quando necessário faziam exames e depois eram liberados para voltarem pra casa.



De acordo com a médica e coordenadora do Centro de Infusão, Luana Chaib, a criação do Centro garantiu leito para os pacientes mais graves durante o período mais crítico da pandemia. “Conseguimos proporcionar aos nossos pacientes um atendimento humanizado e seguro. Fazíamos todo o acompanhamento necessário como a realização de exames e administração das medicações endovenosas, que só podem ser feitas em ambiente hospitalar. Foi um case de sucesso que fez a diferença no combate à Covid-19”, destacou a médica.

O HUP é um dos hospitais mantidos com recursos próprios da Unimed Teresina. O HUP realiza atendimento de urgência e emergência 24 horas para adultos e cirurgias eletivas em diversas especialidades. Desde o início da pandemia da Covid-19, o HUP vem se adaptando rapidamente às novas necessidades. Para garantir ainda mais segurança para beneficiários e colaboradores, o Sistema Unimed Teresina providenciou várias alterações e adaptações na estrutura física e no fluxo de atendimento dos hospitais dos recursos próprios. Além disso, teve reforço na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI 's), respiradores, equipamentos de ventilação não invasiva e na criação de novos leitos de UTI.

